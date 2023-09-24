明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，包括4名消防員不幸殉職，再掀消防員權益的熱議。總統蔡英文2018年曾宣示，將以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力，如今證實跳票也引發討論。前立委郭正亮24日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，不只消防人事、裝備吃緊，警察的防彈背心跟配槍次等，還不能抗議罷工；年金改革軍人也不能講話，都是類似問題。侯友宜、柯文哲選總統應提出具體編多少錢增建，才是有效政見。

「小英也提過這種政見，她說她要增加3000個編制。」郭正亮提到，結果有人去查了一下，算來算去到現在只有1600人，「欸妳已經做七年多了，到現在還是跳票啊！」

郭正亮指出，消防設備這個就是相對，就是你要不要花在這裡的問題，數發部整天喊認知作戰就花了200多億，前鎮漁港整建碼頭就花了81億。消防設備講更新、跟上、不要落伍，不知道講多久了。

「這個不是只有消防員是這樣，警察也是這樣！」郭正亮強調，因為自己就認識一些警察，連防彈背心都是自己買的，因為政府買的都很厚，穿起來很熱，行動又不方便，他寧可自己花錢，去買個比較薄的。

郭正亮直言，坦白說你的配槍，也沒有歹徒這麼好的槍，你的車也沒有歹徒開的快之類的。就是這些執政的高官，從來沒有看到警察、消防人員在執勤上的辛苦。「就是你也沒有抗議權，你不能抗議、不能罷工啊！」所以你不可能上街頭去抗議，或者弄成一個運動，因為你是公務員。

「就好比年金改革的時候，軍人就是不能講話！」郭正亮表示，可是保家衛國，你要給軍人一定的待遇、一定的設備，這是一樣的。民進黨部用期待了，對侯友宜、柯文哲，你就要真的提出，你要編多少錢來增加人事、設備，這樣才是真正有效的政見。