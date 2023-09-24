屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，經過連日來的搜救，今天（24日）晚間9時許又找到骨骸，目前無法確定身分，將送殯儀館給法醫鑑定。而今日上午7時許所找到的骨骸經法醫認定為非人類骨骸，此次搜救出的骨骸是否就是最後一位失聯者還待確定。