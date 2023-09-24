美國媒體報導，俄羅斯的自殺無人機在烏克蘭東部的東部地區斯瓦托沃（Svatovo）前線以西約16公里處，本週五（22）攤瘓了烏軍第21機械化旅2輛稀有的瑞典升級版的豹2A5 坦克（Strv 122）目前尚不知哪烏俄雙方誰有機會回收殘骸。

Russian forces destroyed, for the first time, the best tank in the entire arsenal of the Ukrainian army, the Swedish Strv 122 tank pic.twitter.com/MOCKG58KwJ — Sprinter (@Sprinter99800) September 24, 2023

據美國《富比世》（Forbes）23日報導，這款69噸的Strv 122坦克是瑞典升級的德國豹2（Leopard 2A5）坦克，至少到這個月美國製造的M1艾布蘭坦克抵達之前，可以說是烏克蘭最好的坦克，

Strv 122的主砲採用較短、威力較小的44倍徑版本，比烏克蘭少見的豹2A6的55倍徑主砲弱一些，但Strv 122的額外裝甲防護是它的優勢，包括砲塔頂部的額外裝甲。額外的裝甲可能會產生重大影響，這決定了烏克蘭工程師是否能夠修復這2輛Strv 122，或者是只能報廢。

如果坦克能夠抵擋無人機的攻擊，工程師可能最終可能會拖走它。問題是由哪國的工程師拖走？如果烏克蘭人回收了坦克，他們將嘗試修復並交還給原部隊。如果俄羅斯人拖走了，那它就成為了戰利品。

瑞典在去年冬季捐贈了僅有的10輛4人坦克，軍火援助還包括CV90步兵戰鬥車和瑞典弓箭手155公厘輪型自走砲系統（Archer Artillery System）不過綜合公開資訊情報來源報導，已有數量CV90步兵戰鬥車被摧毀。第21旅是烏軍瑞典武器的主要使用者。數個月來，他們一直在烏克蘭東北地區進行防守行動。