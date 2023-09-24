除了日本，南韓也是台灣人熱愛的出國旅遊標的。南韓當局力拚觀光復甦，首爾市近期特別透過調查，希望了解外國遊客願意重訪首爾的原因為何。調查結果顯示，南韓飲食才是吸引外國遊客的最大誘因，購物居次。

首爾市與首爾觀光財團在今年7月12日至23日的12天期間，針對日本、中國大陸、泰國、美國與英國這5國的遊客實施「2023首爾市外國遊客實況調查」。近日公布的調查結果顯示，造訪首爾2次以上的外國遊客表示，「美味飲食」是吸引他們再訪南韓的最大魅力，分數高達75.9分，而「購物選擇多」則以73.2分，排名居次，第3名則是「天氣季節宜人」（72.9分，）。

首爾觀光財團旅遊研究組組長李景宰（音譯）表示，這次調查的目的在於把握各國遊客的喜好，了解回頭客的實際情況，並根據調查結果努力提升首爾旅遊的質量。

以國家來劃分的話，各國遊客的喜好還是有所區別。泰國與日本遊客分數最高的都是「美味飲食」，2國都給出83.5分，中國遊客的最高分給了「天氣季節宜人」（81.5分）。可是美國遊客給出最高分的原因是「對南韓文化感興趣」（71.3分），英國遊客則是把「有很多值得參觀的旅遊地點」列為重訪的最大理由。