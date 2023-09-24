由新北市體育會主辦的城市盃田徑賽今日傳出佳音，屏東縣好手林志成跳出5公尺38的成績，超越全國紀錄保持人黃正琦的5公尺35，成為台灣田徑界新生代「空中飛人」。

中華田徑代表隊今天飛往杭州參加亞運會，男子跳遠林昱堂、男子200公尺楊俊瀚與男子400公尺接力有機會奪牌。

而在新北市進行的城市盃也同樣有好表現，林志成雖無法取得杭州亞運入場券，但他仍在台灣田徑界佔有一席之地。中華民國田徑協會理事長葉政彥立刻頒發破全國紀錄獎金40000萬給林志成，教練葉健銘20000元獎金。