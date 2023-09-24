義大利政府啟動國家永續核電綱領(National Platform for Sustainable Nuclear Power)的討論，以做為主要的減碳能源。綱領要在9個月內制定，目前傾向發展小型模組式反應爐(SMR)。

首次會議在9月21日召開，總理梅洛尼(Giorgia Meloni)親自主持。目前義大利執政團體：義大利兄弟會（ECR）、義大利聯盟（ID）、義大利力量黨（EPP）已達成共識，義大利將恢復核能，並且作為該國的主要電力來源。

環境部長富拉汀(Gilberto Pichetto Fratin)表示：「很明顯，我們的任務目標是消除煤炭，然後是石油，並節約天然氣。搭配可再生能源，直到在 2050 年實現碳中和。」

「但從長遠來看，對能源的持續需求，將使得我們必須提供可以確保穩定的電力，再生能源顯然無法辦法，就只有核電。」。

據目前的討論，義大利政府已排除使用大型的第三代核電廠，考慮引進小型模組式反應爐（SMR），以及先進模組式反應爐（AMR），這些更安全的新技術。計劃在九個月內制定發展方針。

除了政府官員以外，出席會議的還包括核能安全專家，公共研究組織、學者、科學協會，以及已經在核能領域有投資計畫的公司。

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）說：「「義大利不能浪費時間，必須明確的開始透過核電，恢復清潔和安全能源的生產。」

1986年，蘇聯車諾比核電廠發生爆炸，舉世震驚。義大利在1987年舉行全民公投，確定停止用核能，於1990年關閉最後一座反應爐。

因此，義大利一直都是反核聲浪強烈的國家，在政府準備轉向之際，左翼環保政黨跑到環境與能源安全部前抗議，舉著橫幅上面寫著：「核能災難已成定局」。

綠黨和左翼聯盟議員安吉洛•博內利(Angelo Bonelli)說：「薩爾維尼部長似乎忘了一個基本教訓：核能是經濟和環境的死胡同。 」