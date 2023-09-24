大陸男星張若昀昔以作品《慶餘年》、《雪中悍刀行》等劇走紅，擁有不少粉絲支持，他與女星唐藝昕自2019年舉辦婚禮後，於隔年誕下一女，幸福的家庭生活讓粉絲們稱羨。近日，女方在社群上曬出一則短片，意外引發「懷孕」傳聞，而她對此也發文回應了。

張若昀因一場車禍與唐藝昕結緣，當時天候不佳，張若昀不慎追撞唐藝昕的車子，兩人還因此大吵起來，當時還鬧得不歡而散，事隔不久，兩人再度於朋友聚會中碰面，並在朋友的牽線下握手言和，還因此成為朋友，進而交往，並在愛情長跑9年後於愛爾蘭舉辦婚禮，此段佳話也讓不少網友看了紛紛獻上祝福。

唐藝昕平時忙於工作之外，也用心經營社群，近日她在抖音上更新一則短片，只見畫面中，她身穿寬鬆服飾，在滿片青綠的草原上介紹自然風光以及潺潺流水，吸引不少人前往朝聖。未料，以寬鬆服飾出鏡的唐藝昕，卻疑似「小腹微凸」，進而在陸網上掀起懷孕謠言。

相關討論風波在陸網上持續延燒，相關話題還登上微博文娛熱搜榜的榜單內。對此，唐藝昕稍早之前也在微博上發文，寫下：「咱就是說，這麼美的風景不看，看什麼肚子，沒有二胎！」同時還一併附上笑到流淚的表情符號，字句間盡顯無奈之情。貼文PO出之後，也有不少網友留言表示：「這麼細的腰，就不用說瞎話了」、「姐姐的網速還真快，火速闢謠呢」、「沒事，姐姐多發點圖就好了。」