女星陳喬恩外型亮麗、作風直率，早年擔任行腳節目《中國那麼大》主持人，進入戲劇圈主演作品《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》收視紀錄履創佳績，後到大陸拍戲，多部作品叫好叫座，被譽為「偶像劇女王」，近年她將重心回歸生活，日前與老公一起到土耳其旅遊，她曬出美照歡慶出道22周年。

陳喬恩23日在社群上發文，她對自己喊話：「親愛的妳、今天是妳出道22年不忘初心、始終熱愛、自由自在，謝謝妳愛自己，謝謝所有的擁有，感恩」，她同時曬出多張美照和土耳其美景，只見她長髮披於肩後，身上穿著一件牛仔外套，托著臉頰看向鏡頭時表情溫柔，身後是數十個熱氣球，搭配粉色天空，看起來非常浪漫。

許多粉絲送上祝福，並在底下留言：「謝謝妳的出現，謝謝妳的熱愛與堅持，大大小小的角色記錄著妳也陪伴著向日葵（陳喬恩粉絲暱稱）成長」、「愛情事業雙豐收！雙贏的人生真幸福」、「出道快樂」、「妳已經成為了最好的自己」，陳喬恩也在限時動態分享近距離自拍，深U領洋裝洩白皙酥胸，44歲的陳喬恩依舊年輕漂亮，凍齡術十分厲害。

陳喬恩曬出近距離自拍。（圖／iam_joechen Instagram）

陳喬恩早年參加選秀比賽奪得冠軍，在行腳節目《中國那麼大》擔任主持人闖出知名度，後來出演《王子變青蛙》女主角葉天瑜一炮而紅，主演電視劇《命中注定我愛你》更是創下偶像劇收視最高紀錄，成為炙手可熱的當紅女星，2013年她事業重心轉往大陸，憑飾演《笑傲江湖》的東方不敗打開知名度，從此被封為「偶像劇女王」，接演許多陸劇都獲得優異成績。