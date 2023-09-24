福建艦電磁彈射器顯露真容，即將首次海試，預計2025年服役

大陸與香港媒體曾預測擁有電磁彈射系統的中共第3艘航母福建艦即將進行海試，近日則傳出已拍攝到煙囪開始冒煙，已拆除電磁彈射施工棚的甲板上也開始畫線，意味著這艘新型航母已經展開動力系統測試，如果沒有意外，可能會在9月底或者10月初進行首次海試。

據《騰訊網》報導，早先有消息稱，003航母福建艦最快將在中共「十．一」國慶日前後出海海試，近日又有軍事愛好者拍攝到艦上煙囪開始冒煙，可能是在進行動力系統測試。在3條電磁彈射軌道的施工棚全部拆除後，甲板劃線也已在進行中。

報導說，據社交媒體微博上流傳的照片顯示，福建艦的3條電磁彈射器工棚已全部拆除，甲板也清理完畢，隨後還進行了塗刷最後一遍防銹漆的工作。接著進行的是甲板劃線作業，這將使得整個甲板看起來條塊分明、井然有序。原本滿滿的航母甲板一下子空了出來，寬闊平直的大型甲板一覽無餘，仿佛就像在陸地機場上。

報導分析稱，這艘中國有史以來製造的噸位最大的航空母艦，不但將是美國之外國家建造的最強大戰艦，還可能意味著全球戰略格局已出現重大改變。

And finally a clearer image showing that all three sheds above the catapults have been demolished.



(Image via @单手搓核弹 from Weibo) pic.twitter.com/qSbqqHnsj6 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 4, 2023

報導指出，對於一艘新型航母來說，從碼頭開到大海上去進行航行試驗，其主要目的是檢驗艦船在實際航行狀態下的各項性能，以及穩定性、可靠性與協調性等。此外，通訊、資料鏈、雷達等艦載電子設備，導彈、魚雷、艦炮、副炮、火箭彈等艦載武器裝備，也需要進行操控和部分發射驗證，才能檢驗系統是否可靠。而且只有跑到大海上去開足馬力狂奔，才能暴露和發現機械設備是否存在故障等安全隱患。

報導表示，海試期間，殲-15T、殲-35等艦載戰鬥機也將首次在海面上進行電磁彈射與降落，這是該艦成功與否的最重要標誌。不過第一次海試可能不會進行艦載機起降測試，應該會到下一次海試時再測試艦載機起降。按照過去的流程來說，一般海試的時間大概在12個月左右，002航母山東艦的時間稍微長一點，用了19個月。

目前中共海軍已有2艘航母海試經驗，003福建艦的海試重點可能會著重於電磁彈射技術上，由於是首次上艦測試，時間可能會更久一些。如能一切順利的話，預計003航母福建艦也差不多可在2025年初正式服役。

外媒軍事分析人士指出，003航母福建艦一旦完成海試正式服役後，中國海軍無疑將進入3航母時代，也將跨過傳統的蒸汽彈射技術，一步跨越到世界前衛的電磁彈射起飛技術，這對於中共海軍來說具有重要的意義，也將極大地提升中共海軍在全的地位。