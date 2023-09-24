112年新北城市盃全國田徑錦標賽公開男子組跳高決賽，來自國立虎尾科技大學動力機械系葉柏廷以2.21公尺破大會之姿獲得冠軍並擠進台灣男子跳高歷年第五傑，另外就讀資訊管理系沈又豪也在公開男子組鏈球以61.76公尺破大會紀錄，一日雙破大會紀錄，國立虎尾科技大學田徑隊單日雙佳績。

國立虎尾科技大學並無體育相關科系，田徑體保生除要應付艱難訓練外，還要承受繁重課業壓力，葉柏廷能在短短一年時間突破2.21公尺實屬不易，雖然今年柏廷與世大運、亞運擦肩而過，但虎尾科大校長張信良所領銜的行政團隊大力支持田徑隊，讓柏廷在8月初能赴日參加2023日本富士北麓田徑巡迴賽以及8月中赴東京日本大學進行田徑訓練交流活動，若沒有這2趟赴日學習的機會，今日應該沒有破紀錄創個人最佳這個高度了，虎尾科大游立椿教練感動說道。

游立椿說，近年來台灣大力推動運動科學支援競技運動，而虎科大在張信良校長的支持下，成立運動科學實驗室並在管理學院資訊管理系開設運動科學與人工智慧課程，實質幫助虎科田徑選手訓練上的協助，像是為協助柏廷，我與資管系胡念祖副教授就針對柏廷的訓練需求申請發明專利「田徑跳高技術智能化分析系統」，讓柏廷在平時訓練中，就能運用科學儀器設備來監控自身狀態，除了跳高，包含短跑與鏈球也都在我們研究範疇內，其目的就是要讓虎科田徑的孩子「更了解自己」。

游立椿感謝3年前雲林縣政府張麗善縣長大力支持政府體育政策，區域「四級銜接」，讓縣立斗南高中田徑專業教練與虎尾科大學術並進的理念，譜出一道完美篇章，「虎」「南」田徑系統正式在雲林田徑界誕生，不管是雲林在地孩子或者是與雲林、虎科大有緣的外縣市孩子，在田徑場追夢的過程，虎南系統不分你我提供專業田徑訓練外，最重要的是虎尾科大全人教育的學習環境讓孩子職涯無後顧之憂，畢業即就業就是虎科大田徑體保生最大的優勢。