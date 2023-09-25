根據《美麗島電子報》曝光的政黨好感度(正向評價)，民進黨43.0 %、國民黨35.2%、民眾黨37%。媒體人吳子嘉表示，好消息是國民黨終於爬到35.2％，跟民進黨大概差8個百分點。媒體人張禹宣指出，該民調，他看到的是立委席次，代表三強鼎立，民進黨已經不是一黨獨大。

針對最新好感度民調，吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中公開政黨好感度，民進黨下降1.7個百分點，國民黨上升6.4個百分點，這是因為蛋的關係。民眾黨上升不多，上升1.1個百分點，也是好事。

吳子嘉指出，好消息是國民黨終於爬到35.2％，跟民進黨大概差8個百分點，來回差4個百分點。國民黨35.2％，這表示黨的盤還是穩定的。而民眾黨有37.0％，這個盤也是穩定的，對立委選票有絕大的幫助。

媒體人張禹宣則表示，該民調，他看到的是立委席次，民進黨43.0 %、國民黨35%、民眾黨37% ，代表三強鼎立，民進黨已經不是一黨獨大，或是兩黨加起來，跟它一樣大，也沒有了，也就是三個黨一樣大。按比例，理論上，國民黨和民眾黨在不分區選票，至少要拿6成或7成；與此同時，在區域立委合起來實質過半，贏過民進黨，這趨勢是存在的，重要的一點，看來在立法院藍白合作，還是有得談。