全球股市經過上半年的奔馳，進入下半年似乎出現熄火調整的走勢，五月以來大漲的ＡＩ股，這一陣子都出現大幅度回檔，原來期待的軍工展帶來的軍工股加持，看起來也有一點力不從心。接下來，大家可能要面對的是一場比較漫長的股價修正與調整。

我們先從個股的修正談起，這一次ＡＩ帶動的大狂潮，除了微軟的OpenAI外，最直接的是黃仁勳的Nvidia，輝達的股價從一○八．一三美元狂奔到五○二．六六美元，就在Nvidia公布財報後，股價開始回檔，到九月十九日為止，Nvidia最低跌回四三○．○二美元，從最高檔回落，大約回檔十四．四五％。另一個是美超微（SMCI），股價最高拉升到三五七美元，最低跌到二三五．一四美元，股價跌幅超過三成，Nvidia與SMCI是這次ＡＩ狂潮的領頭羊，SMCI最低是從三四．一一美元漲起來的，這一大段漲了近十倍，這次調整恐怕得花一段時間。

SMCI去年ＥＰＳ十一．四四美元，股價修正三成多下來，反應的ＰＥ仍有二一．六五倍，而奔馳不已的Nvidia，股價跌掉七三．六四美元之後，以ＥＰＳ四．一四美元來算，ＰＥ仍達一○五倍，如果ＡＩ的新應用不能產生更大的遠景，股價可能就在這個位置調整。

安謀高本益比效應

另一個是十四日才掛牌的安謀（ARM），這是今年全球最大ＩＰＯ，孫正義在二○一六年以三二○億美元私有化在英國上市的ARM，這些年Nvidia力圖併購ARM，並且開出七四○億美元天價，但各國及半導體大廠都害怕ARM加Nvidia形成的全面壟斷威力，各國都不同意。這次孫正義把ARM拿到美國上市，台灣的台積電認股一億美元，聯發科也認了二五○○萬美元，像是在交保護費。

ARM在十四日掛牌，以六三．五九美元收盤，市值挺進到六五二．四八億美元，比上市ＩＰＯ的五一美元拉出兩成多的漲幅，不過這就是最高價，之後，ARM連續下跌，十九日收在五五．一七美元，換算本益比仍高達一○八．一三倍，股價拉升後，基本面才是考驗股價的核心。

打著國內第一家「生技創投」掛牌的鑽石投資十九日在交易所敲鑼上市，當天收盤四七．七元，媒體用鑽石投資掛牌首日暴漲十九．二五％來報導，這次以四○元上市，但這個價格對所有股東都是賠錢的，在興櫃最後一個交易日，鑽石投資的股價是六六元，再往前推，去年七月二十五日掛牌興櫃首日，股價最高是三○○元。

鑽石投資上市的成與敗

很多投資人看股東陣容，中天二八．七六％、合一十五．九三％，再加上蔡明忠、蔡明興兩兄弟用自己的名字持有十四．三三％，還有台新創投的九．六六％，富邦金創投四．九八％，這個堅強陣容吸引股民爭相投入，不過鑽石投資從上興櫃以來，所有股東幾乎都賠錢，這家生技創投公司首開上市先例，未來恐怕會面臨更多考驗。

其實鑽石投資比較像生技育成的公司，在投資組合內有很多生技公司，就像房地產公司一個案子、一個案子推，最後的獲利分給股東，因此，營建股很難創造高的本益比，很多人說到生技產業與一般產業不一樣，不能用相同的眼光來衡量，其實企業最後的宗旨在創造獲利分享股東，這些年像浩鼎炒到七五五．五元，迄今營業額都沒有，公司缺錢了就辦增資，增資益價從三一○元、一三五元到一○五元，溢價一次比一次低，這都是失敗的範例，這次鑽石投資上市的成與敗，留給時間來印證。

今年以來，全球股市急行軍，進入下半年可能會有一段比較長時間的修正，例如，費城半導體指數已從三八七五．一七拉回到三四○五．三四，目前回到半年線附近盤旋，ＮＢＩ生技指數幾乎回到今年低點，深滬港股市頻創新低，十九日香港股市成交量創下七六二億港元新低，與二○二一年二月二十六日的三二○二億港元相較，成交值下降，可以看出香港資金外逃的嚴重性！上證在二一年二月二十二日也創了五九九三億人民幣的大量，今年九月十九日是二七四○億，量能已顯著減退，這也可以看出量能萎縮下的深滬港股市今年呈現的弱勢。

在全球股市全面回檔聲中，今年日本股市表現最亮眼，日經指數十八日盤中最高三三六三四．三一，距離六月十九日的最高點三三七七二．八九，已是些微之差。值得一提的是，東證指數從年初的一七五五．一四奔馳到十九日的二四三八．○二，不斷創歷史新高，這次日本股市大漲的內涵中，例如，三菱重工從二五一一．五大漲到九二六二日圓，川崎重工從一八八八到四二二八日圓，都創下近年新高。日本車廠如日產從四○八．一大漲到七一二．五日圓，五十鈴從九四三大漲到二○二九．五日圓，Toyota從一七六四大漲到二八八五日圓，馬自達從八八九漲到一八五四日圓，本田從二九九○漲到五四二三日圓，除了五大商社外，這次豐田通商從四二一五漲到九二七○日圓也令人刮目相看。（全文未完）

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