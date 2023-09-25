星座專家唐綺陽分析9/25-10/1本周運勢，將面臨水海對分，水星講求實事求是，海王星則重視感性，兩組能量產生對立，看清雙方未來是否能夠合作，也是互相辯證的好時機，學習不同思維的想法。火天150度，合作對象觀念及步調有差異，水瓶、牡羊、天蠍座的人，本周事情繁多。水星與海冥將有相位，由於守護星相位多，雙子與處女座本周也會十分忙碌。
星象影響：水海即將對分、火天150度、水星與海冥將有相位
【累的：天秤、射手、摩羯、雙魚】
天秤：職場上避免過於主動或太激動；追求桃花講求技巧
射手：工作變數大需多點耐心；工作上的相處來維繫感情
摩羯：工作受阻不妨試試改變思維；聽取另一半建議避免爭吵
雙魚：當心交通方面問題；感情上調整表達方式及邏輯
【穩的：金牛、雙子、處女、水瓶】
金牛：工作獲得好成績及合作機會；當心感情方面的開銷
雙子：職場上對友善之人付出心力；脾氣溫和提升桃花運
處女：貴人運佳備受矚目；個性體貼能增加戀愛機會
水瓶：秉持施比受更有福的精神；噓寒問暖容易打動對方
【讚的：牡羊、巨蟹、獅子、天蠍】
牡羊：處理合作案能獲得跳躍性成長；與對象相處甜蜜
巨蟹：職場上以柔克剛力量大；愛情方面需以退為進
獅子：當心收入多開銷也大；注意與感情對象有金錢糾紛
天蠍：抱持善念人緣好；戀愛方面走魅力路線，引人愛慕
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