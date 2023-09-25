越南官員22日表示，過去3天中國大陸突然限制龍蝦進口，導致6公噸龍蝦因來不及運到大陸冷藏，在中越邊境死亡。

越南海關人員22日指出，因為中國大陸突然限制龍蝦進口，導致6公噸龍蝦來不及冷藏，死在中越邊境。

綜合越南快訊（VnExpress）、《越南青年報》（Thanh Nien）報導，越南東北部廣寧省邊境城市芒街市官員22日表示，過去3天因中國大陸突然限制龍蝦進口，導致多達6公噸的龍蝦因來不及運到中國冷藏而死亡，對企業造成巨大損失。

龍蝦供應商最終以1／3的出口價格，相當於每公斤20萬至40萬越南盾（約新台幣264至528元），將死龍蝦賣給越南當地買家。

芒街市海關指出，在此之前，平均每天有100輛貨車經過當地將新鮮或冷凍海鮮運至中國，不過北京突然限制進口，導致供應商來不及反應，無法及時出售龍蝦而大量死亡。

一名海關人員透露，在收到中國限制龍蝦出口的消息後，部分商家及時將產品冷凍保存，不過不少貨車仍來不及找到存放地點。

報導指出，統計今年以來至15日止，53.2公噸越南產品經由芒街市口岸輸往中國，較去年同期增加了128％，當中10％為蝦、蟹、魚等新鮮海產。

據越南《民智報》（Dan Tri）報導，22日當天稍後廣寧省海關官員表示，之所以會有數公噸龍蝦在邊境死亡，是因為中國對疫情的控制「更加謹慎」，導致通關緩慢，至當天下午3時，所有海鮮產品已能出口到大陸。