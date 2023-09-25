國防部21日晚發布的共機動態中，首次透露嚴密掌握福建大埕灣附近地面部隊動態。對此，國防部長邱國正22日在立院受訪時坦言，「最近敵情蠻異常」，但一切都在掌握中。前海軍艦長黃征輝24日在《新聞大白話》節目強調，其實現在共軍都還算正常演習，國防部一直講，就像賴清德登馬祖談戰爭和平，都是因為選舉塑造氣氛。而真正讓台灣人對演習習以為常的，其實就是民進黨所謂外交突破，裴洛西來以後都改變了。

黃征輝表示，共軍在演訓的時候，一定有假想敵，藍軍、紅軍對抗，我們國軍也是一樣。以往國防部看到，就覺得這很正常，民眾也是。但最近就發覺，國防部不斷在說這個，但以前為什麼不講？因為以前沒有到選舉。

黃征輝提到，前幾天賴清德到馬祖，賴清德眺望對岸說什麼戰爭沒有贏家，一副好像就是他嚮往和平？然後中共怎麼這麼多軍機、軍艦在這邊操演？他們好像在塑造這種氣氛。

「其實這是一個正常的演訓！山東艦扮假想敵，這有什麼值得奇怪的地方嗎？」黃征輝強調，當然共機、共艦現在距離台灣太近，自己在讀書的時候要是發生這樣的事，兩岸是地動山搖、不得了的！

「誰對兩岸做了這個最大貢獻？裴洛西！裴洛西一來以後，現在大家都習以為常了！」黃征輝直言，民進黨只要搞「外交突破」，國軍就倒楣！