花蓮一位5歲女童姍姍（化名），因父母離婚，跟著斷臂的爸爸與阿公、阿嬤同住，平時她都會在媽媽住處洗澡，某天幫她洗澡時，姍姍突然大哭：「BB痛痛（指下體）」。姍姍媽一開始以為是尿布疹不以為意，帶她回夫家後，阿嬤告知要過來拿健保卡，帶姍姍去醫院檢查。

姍姍媽說，當晚阿嬤一直打電話來，說去看小兒科沒有看成功，問為何這麼急著看醫生？阿嬤卻說「這件事情不好說」，當時有聯想到是否是姍姍會哭泣的原因。

隔天下班回去看姍姍，阿嬤說：「小孩子疑似被爸爸那個！」我後來問姍姍怎麼會痛，她卻支支吾吾不敢講，最後才說「爸爸摸我BB，爸爸叫我脫褲子，然後摸我」，爸爸還比「噓」的動作。

姍姍媽指出，之後幫姍姍洗澡，要洗身體下面時，她會說「妳不要碰，我自己洗」，不再讓我碰她那裡。

姍姍的姑姑也說，去警察局做筆錄那天有見到姍姍，出於關心所以問她發生什麼事，我問她是阿公還是爸爸做的，姍姍說「是爸爸做的」，並說爸爸用手摸她的下體，叫她閉嘴不准講話，她就一直哭，爸爸沒有管她，不記得被摸多少次，只有說「很多次」。

姍姍一審時證稱，女生尿尿的地方我叫它BB，平常都是阿嬤陪我睡覺；有天晚上我在阿嬤房間睡覺，阿公、阿嬤都不在，我醒來看到爸爸在抽菸，後來爸爸叫我脫褲子，壓著我的肚子，用右手摸我BB，我不舒服、很痛，我有哭。

那時候爸爸沒有說什麼，只有叫我「噓」，並比出「噓」的動作，應該是要我不要跟別人說這件事，我不喜歡爸爸這樣做，但我沒有跟他說，這件事情後我應該沒有喜歡爸爸了，不會想要跟他一起住，也不會想跟他出去玩。

姍姍爸則辯稱，殘缺的雙臂應無法侵犯女兒。但姍姍證稱，爸爸不是用手指摸，並在爸爸全身照片上用紅筆圈出手肘部位。花蓮地院一審判獸父犯強制猥褻罪，處刑4年2月。姍姍爸爸服判決提起上訴。

高院法官審酌，身為姍姍之父親，應善盡妥慎照護之責，呵護健康成長，為逞一己之私慾，無視年紀尚幼，性自主權發展未臻成熟，罔顧人倫，侵害身心人格之健全發展及心靈感受。

對姍姍的猥褻行為，戕害身心健全成長，造成難以磨滅傷害，為社會道德、法理所不容，犯罪情節與犯罪所生危害實屬重大；且犯後一再否認犯行，迄今未見其深切反省行為不當之處，更於法庭上不斷指摘姍姍母親之不是，不見絲毫悔意，犯後態度難認良好。

高院法官駁回上訴，維持一審原判，姍姍爸犯對未滿14歲之女子強制猥褻罪及違反保護令罪，處有期徒刑4年2月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。