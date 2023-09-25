杭州亞運開幕式於23日晚間8點正式點燃聖火，今年亞運主題為「潮起亞細亞」，象徵浙江精神。由於正值秋分，本屆亞運也將桂花元素融入開幕式中，其中最受關注的聖火儀式，創新採用「數位火炬手」點燃聖火。前海軍艦長黃征輝24日在《新聞大白話》節目強調，有錢人辦事就是漂亮，除了富麗堂皇，更讓人驚訝科技上是怎麼辦到的？震撼現場八萬多人，一個亞運可以辦成這樣，不是錢的問題，而是設計的概念、創意。

「不知道多少人有看亞運的開幕式？我全程在看，印象非常深刻！」黃征輝表示，第一個感覺就是：有錢人辦事，就是漂亮！真的是富麗堂皇！中間還非常有創意，記不記得以前點聖火，有射一個箭這樣上去，就已經算是很有變化了。他們是怎麼點？是從杭州市、很遠的地方，用螢幕打出來一個超級巨人，在夜空底下跑，一路這樣跑過來，經過西湖，凌空踏水而行，每一步踩到水，水就濺開。

杭州亞運開幕式數位火炬手點燃聖火過程畫面富震撼力。（中時資料照／鄭任南攝）

黃征輝指出，開幕式現場是一個巨蛋體育場，開了一個口沒有關起來，現場有八萬多人，巨人到了體育場就爬進去，剛好聖火也到了附近，就接到了那個點聖火畫面。自己第一個就在想，他那個科技是怎麼做到的？

黃征輝提到，點聖火儀式完畢以後是現場表演，如果在美國，文化表演可能就是牛仔那些的，但這次杭州亞運開幕式表演之驚人，要是沒有深厚的中華文化底蘊，根本設計不出來。不要說中國人，所有在現場的八萬多個人，都可能經歷了他這一生最震撼的一次。

「無法想像！就一個亞運，可以辦成這樣，不是錢的問題，那個整個設計的概念、創意！」黃征輝強調，大家不要忘記，體育的競爭是強國的一個表徵，上次得最多獎牌的是中國大陸，因為他人多？那第二多應該是印尼，但實際二、三名是日本、韓國，那就是一個國力的象徵。