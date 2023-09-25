明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，包括4名消防員不幸殉職，再掀消防員權益的熱議。總統蔡英文2018年曾宣示，將以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力，如今證實跳票也引發討論。退役少將栗正傑23日在《張雅婷辣晚報》節目強調，軍警消都是替國家賣命，且因為體力考量被迫更早退休，警消外勤危勞60歲就要退休，政府不要只想著年改、罵軍警消米蟲，應該要思考怎麼退撫、照顧他們後續生活，才招得到人。

「陳建仁是文人，不是說文人不好，而是他有時候不太了解軍警消這種生態。」栗正傑提到，軍人來講，大概到40幾歲就被迫退伍，因為他認為你的體力不能作戰了。警消來講，尤其是外勤人員，有一個規定叫作危勞人員，是強迫60歲退休。而一般公務人員，現在規定是可做到65歲。

栗正傑指出，警消外勤危勞人員是60歲，會被認為你已經沒有體力去抓小偷了，消防人員可能沒有足夠體力去負荷消防工作，就被強迫退休。可是60歲跟65歲這個差距，加上年改，會影響到他們退休以後的所得替代率很大，那你應該怎麼樣來去做這方面的彌補？當時並沒有做很完整的配套。有人說可以調到內勤單位，可是到5、60歲再去換職務、換業務，不見得很熟悉；而且從最基層的工作做起，可能會在環境裡適應不了。

「所以當時年改，軍、警、消這三種特殊的工作，政府沒有很周密的考量。」栗正傑強調，講比較現實一點，軍警消都是替國家賣命，消防人員10年內已經有43位殉職了，軍警的因公殉職也很多，包括遇到瘋子的警察、年輕的飛行員等，這些人是用自己年輕的生命，最青春的時候奉獻給這個國家，國家不應該把這些人說成米蟲、要錢，而是應該照顧好退伍，讓這些人有意願安心地工作、訓練，願意投身在這個行業。

栗正傑表示，國家要對他們有所表示、要負責，讓他對自己的家人、小孩，對自己以後的生活安心，這才是招募人員必須要做的事情。你不能只想到我要用人，而沒有想到照顧他以後退休。當這些年輕人看到，警察這麼危險，不是警察殉職，就是消防人員又殉職，軍人來講戰機又摔下來、或戰車翻車。弄到後來軍警消的從業意願都很低，軍警消跟公教畢竟還是有差別，政府應該要思考，怎麼去退撫、照顧他們後續的生活。