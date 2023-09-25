台灣有些家長偏愛日本奶粉，去日本旅遊都不忘順便「帶貨」。日本官方數據顯示，亞洲多地進口日本奶粉的數量雖逐年增加，但台灣還不是最大宗，2022年越南是日本奶粉的最大出口國，金額達108億日圓（約新台幣23.76億元），較10年前相比，暴增約60倍。

《日本經濟新聞》報導指出，越南約有1億人口，2021年的生育率為1.9，明顯高於日本，而日本生育率去年降至1.26，不但是連續7年下降，也創歷史新低。越南嬰幼兒產品需求成長，大幅帶動奶粉進口。

日本財務省的貿易統計數據顯示，從主要出口目的地來看，2022年越南超過馬來西亞、新加坡、台灣與香港，成為日本奶粉最大出口地。2022年日本奶粉出口台灣的金額為13.7億日圓（約新台幣3億元）。

日本業者看好越南獲利前景，紛紛加強銷售體制。2021年明治成立了越南當地法人，森永乳業在2023年5月把當地銷售代理商轉變為子公司。