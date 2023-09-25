杭州亞運開幕式於23日開幕點燃聖火，今年亞運主題為「潮起亞細亞」，象徵浙江精神，除了將桂花元素融入開幕式中，還創新採用「數位火炬手」點燃聖火，大秀種種黑科技、文化硬實力軟實力。前立委郭正亮24日在《新聞大白話》節目強調，亞運準備了8年，投入2000億人民幣，還蓋出亞洲最大的電競中心，將大增杭州的國際觀光知名度。媒體中心還可雲端剪輯，即時回送，連奧委會都大讚未來應參考辦理，能量驚人。

「亞運大概準備了8年，準備、投入的錢是2000億人民幣，有人算出是9300億台幣！」郭正亮表示，中國大陸通常也會藉舉辦國際運動會的機會，把這個城市做一個翻新，譬如捷運又拉了好幾條。比如說這次主辦方可以增加項目，他增加的是電競跟霹靂舞。

「然後杭州就蓋了一個，大概是亞洲最大的電競中心！現在就在杭州，有很多電競選手都會去這邊比賽。」郭正亮強調，因為他做了很多場館，他們希望藉由這個活動，可以吸引到2000萬，可能不是指這個月，而是一整年。因為坦白講，杭州在全世界的知名度並不高，是中國知名度非常高，可是國際知名度並不高，所以他們認為可以增加很多新的國際遊客。

郭正亮指出，這裡面有一些事實上很令人驚豔，自己認識一些去採訪的記者說，這次他們所有的東西，在雲端裡面都有備檔，所以變成他們要剪片、剪輯變得非常方便！就是所有的造景、比賽都有拍，都在雲端裡面，記者就在那邊處理、回送，「你去想一想，那個頻寬要有多大？」

郭正亮直言，國際奧林匹克委員會也有人去，看到之後就說：第一次看到這樣的媒體中心！希望以後各國可以參考辦理。因為其他的黑科技自己以前也見過，像無人車、無人霜淇淋，覺得這個比較沒什麼，大家可能看過。但是這個雲端剪輯新聞影片、即時傳入傳出，真的第一次看到！

「這個能量太驚人了！」郭正亮提到，每一次國際運動會都是這樣，就是展現這個國家最好的科技，然後展現在方方面面。因為杭州市高度重視，準備了8年，也包括了整個城市的改造。2008北京奧運開幕式自己有去，也花了非常多的錢，很多地鐵順勢開，奧運選手村也留下來部分，幾個重要的場館也留下來，變成了紀念的建築，「我相信這次應該也是一樣！」