美國國會參議院外交關係委員會主席梅南德茲（BobMenendez）因收賄和勒索罪名遭檢察官起訴，被控涉嫌收受價值數十萬美元的金條、豪車和現金，換取利用他的權力及影響力暗助埃及政府。前立委蔡正元強調，梅南德茲曾藉訪台之名強銷蔡政府88架波音客機，華航只買了29架，梅南德茲索求沒有完全兌現，立刻翻臉刪砍軍援台灣項目，所謂「友台參議員」不過是「索台」另外一個代名詞而已，權力其實是論斤秤兩買賣。

「民進黨有給梅南德茲多少錢？」蔡正元24日在臉書發文提到，美國參議員梅南德茲是赫赫有名的貪瀆政客，這次涉足埃及商人東窗事發。梅南德茲也是赫赫有名的「友台參議員」，上次來台灣假藉訪台之名，強銷蔡英文88架波音客機，華航實在沒有買波音的理由，只買了29架。

蔡正元強調，梅南德茲索求沒有完全兌現，立刻翻臉刪砍軍援台灣的項目，所謂「友台」不過是「索台」另外一個代名詞而已。美國國會本質上就是一個金錢交易所，權力是論斤秤兩在買賣，好聽一點是「自由民主」，難聽一點是「自由市場」。