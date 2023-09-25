紐約時報記者畢區（Hannah Beech）等人最近搭乘菲律賓船至南海島礁，直擊中國如何將領土野心強加於南海，包括船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑。

「紐約時報」（The New York Times）記者畢區撰文寫道，當他們乘船時，在菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）外海美濟礁（Mischief Reef）的中國軍事基地隱約出現於前方，即便在黎明前的天色黑暗時刻也很明顯。

畢區指出，現場可以看到用於軍事監控的雷達天線罩，還有燈光射向一條給戰機使用的跑道，後方是適合存放地對空飛彈的倉庫。

美濟礁位於南海地區，距離中國大陸約1400公里，荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）曾明確裁定南海不屬於中國，但畢區等人的手機當時卻收到一則訊息寫著「歡迎來到中國」。

事發當時，有一艘中國解放軍的海軍拖船於附近徘徊，但沒有阻止他們，或許可能當時是清晨時分。但當他們靠近中國軍事基地時，那艘拖船向他們逼進，打開照明燈並反覆鳴笛。

畢區提到，那艘拖船的體積約是他們搭乘船隻的2.5倍。中國軍方透過無線電告訴他們，他們已侵入中國領海。

紐時記者搭乘的船隻懸掛菲律賓國旗，而常設仲裁法院已裁定，美濟礁是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分。

畢區表示，中方無視裁決，當時他們透過無線電對話，表明他們有權航行通過這些水域。

那艘解放軍拖船則用更多鳴笛聲作為回應，這種聲波攻擊非常刺耳，照明燈也幾乎讓他們看不見眼前的東西。

拖船更衝向他們搭乘的船隻，在不到20公尺範圍內移動，海事專家指出，這明顯違反了國際海事公約。

黎明破曉時，他們可以看到美濟礁上的防禦工事，以及許多中國船隻從四方逼進，包括6艘海上民兵船，還有一艘最近服役用於搭載反艦飛彈的海軍護衛艦。

畢區表示，當離開美濟礁時，中方船隻依然尾隨他們，他們也看到南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的主權聲索爭端有多麼不平衡。

1990年代，菲律賓在人員和資金都不足的情況下，將一艘第二次世界大戰時期的海軍艦艇擱淺於仁愛暗沙，建立了一個臨時基地，讓菲律賓士兵可以保衛菲國水域。

紐時記者在仁愛暗沙附近，還看見菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）船隻，被兩艘中國海警船的軍事雷射鎖定。

一名中國海警人員表示：「既然你們無視我方警告，我們會依法進一步採取必要措施，因此產生的任何後果將由你們承擔。」

菲律賓方面則回應說：「我們將向我國人民供應食物和其他必需品。」

離開仁愛暗沙後，紐時記者搭乘的船駛向擁有近百萬人口的菲律賓巴拉旺島，並靠近數個世紀以來一直都是富饒漁場的仙賓礁（Sabina Shoal）。

但近年來，中國人在仙賓礁放置了航標，菲律賓海岸防衛隊則已經移除這些航標。

仙賓礁曾有脆弱的珊瑚繁衍增長，畢區等人看到一群船隻排成隊形，有中國國旗飄揚且繩索把部分船隻綁在一起，無線電中有人用中國南方的方言開玩笑，現場沒有看到漁網。

紐時記者還目睹中國泡麵的空包裝袋漂浮於海面上，透過無線電能聽到菲律賓海岸防衛隊敦促中國船隻離開仙賓礁，但沒有獲得回應，菲律賓海岸防衛隊的無線電呼求也漸漸消聲。（譯者：陳正健、陳彥鈞）1120925