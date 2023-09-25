中國大陸的「十一長假」在即，不少旅宿業者摩拳擦掌，但有一名旅客發現，訂房網站刊登一晚要價人民幣650元（約新台幣2860元）的6平米「樓梯間房」，讓他覺得非常新奇。業者對此表示，此類房型數量稀少，均有通過專門的審核與檢測，若以價格而言，必能滿足特定民眾的需求。

根據陸媒《上游新聞》報導，一名旅客表示，自己已遭一間快捷酒店的房型「刷新認知」。而從曝光的截圖可見，要價650元（約新台幣2860元）、需要走下樓梯才能進入的6平米房間，雖有裝設空調，還附一張木板搭建的桌子，但因空間狹小，所剩之處只能容納一張單人床鋪。

報導指出，該名旅客所指的快捷酒店是為品牌連鎖經營，地點位於北京市的雅寶路。業者證實確有此事，並稱訂房網站展示照片並不完整，致與實際外觀存在差異；由於此類房型數量稀少，都有通過專門的審核和檢測，因此可供正常入住，價格相較之下也很便宜，必能滿足一些特定顧客需求。

不過，大陸網友對此並不買帳，紛紛直呼「看守所住一晚都比這裡好吧」、「我寧願買睡袋去公園露天睡一晚」、「北京住宿本來就貴」、「花錢找罪受」、「北京還真是寸土寸金」。

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