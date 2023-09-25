美國加利福尼亞州河濱郡（Riverside County）一名28歲母親，日前只因要求一對男女勿在她與孩子住的公寓外吸毒品，竟被持刀刺死。如今涉案的27歲女子，被捕後以100萬美金（約新台幣3215萬元）才能保釋。

綜合外媒報導，28歲的肖娜威姆斯（Shawna Weems）當地時間9月18日凌晨，因在赫米特（Hemet）的一棟公寓外要一對吸毒品的男女遠離孩子的臥室，就被其中一名女子持刀狠刺多下，倒地奄奄一息，送醫後遭宣告不治。

目擊者指出，當時看到該對男女先與肖娜威姆斯發生爭執，女子持刀犯案後和男子駕駛一輛房車離開。警方透露，他們到場發現肖娜威姆斯身中多刀，雖有試著挽救她的性命，但仍於事無補。

之後警方循線緝凶 ，案發不到幾天找到涉案女子的住處，一番搜查後將27歲的奧特姆古德溫（Autumn Goodwin）依照殺人罪嫌逮捕歸案，如今需要100萬美金（約新台幣3215萬元）才能保釋。

另一方面，對於肖娜威姆斯不幸遇害，她的家人悲痛不已，也讓3名孩子頓時失去母親陪伴。肖娜威姆斯的手足海莉卡麗絲蒂（Hailey Caristy）悲痛指出，「肖娜就像一縷美麗的陽光，她的孩子是她最大的驕傲和快樂。」

至於肖娜威姆斯的丈夫科迪威姆斯（Cody Weems）則在捐款平台Gofundme設立專頁，現已經籌得超過2萬美金（約新台幣64萬元），家屬當地時間23日下午6時也於案發的公寓外辦守夜活動，以此悼念肖娜威姆斯。

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