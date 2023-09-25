台東縣延平鄉今(25)天清晨4時35分，發生芮氏規模3.6地震，深度8.2公里，最大震度台東縣3級、花蓮縣、高雄市1級，警報單上未顯示台南震度；不過，氣象署災防告警系統（PWS）卻針對台南市發布災防告警訊息，告警範圍：台南市。PTT上不少台南市民眾反映，被地震國家級警報嚇醒。

中央氣象署小區域有感地震報告，今天清晨4時35分發生芮氏規模3.6地震，震央在台東縣政府北北西方18.3公里、台東縣延平鄉，地震深度8.2公里。PTT網友表示，「台南無感啊，誤判？」、「跳通知但是沒感覺...是還沒到嗎」。

中央氣象署9月18日21:21時曾對在台灣東北部外海規模6.8地震「連發2次國家級警報」然而新北市、宜蘭縣、基隆市搖晃程度不明顯。對此，地震中心也解釋，系統由於震央位於監測範圍外，才會因此誤判震度等級並發送警報。

臉書氣象網專台灣颱風論壇｜天氣特急今天指出，「台東小地震～看來是有誤判了」。而氣象署今天針對台南市發布災防告警訊息則顯示，「本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：台南市。本訊息為系統自動發布，因時效需求存在不準確性，僅提供應變參考」。