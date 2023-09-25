杭州亞運柔道女子48公斤級四強賽，今（24）日發生一起特別的事件，韓國選手李慧卿在加時賽中，不慎出手打了對手哈薩克選手阿比芭阿布扎基諾娃的臉，因此被判違反體育精神行為，累計三次犯規直接輸掉比賽，她當錯愕傻眼留在賽場上，韓國教練更是在場邊激動抗議。

韓國柔道女選手李慧卿不慎打對手一巴掌，竟被判失格直接輸掉了比賽。（圖／翻攝自微博）

韓國柔道女選手李慧卿因不慎打了哈薩克選手一巴掌，當下哈薩克選手受傷流血直接痛到蹲坐地上，李慧卿也立刻道歉並確認對方狀況，沒想到她卻因此被判三次犯規，分別是避免對手抓握、無戰意（比賽）和違反運動精神行為。

韓國柔道女選手李慧卿不慎打對手一巴掌，竟被判失格直接輸掉了比賽。（圖／翻攝自微博）

最後李慧卿被判失格，而哈薩克選手直接獲勝，感謝裁判並和李慧卿握手離開賽場治療，剩下傻眼的李慧卿和一旁抗議的韓國教練，李慧卿久久待在場上不肯離去，最後走回教練區忍不住哭了。

在柔道比賽中，柔道運動員不得使用任何被禁技術，包括攻擊關節（肘部除外）、揮拳或踢腳、觸摸對手臉部，或以任何方式故意傷害對手。處罰分為指導（輕微犯規）和取消比賽資格（嚴重犯規）。運動員如被取消比賽資格，則判對方獲勝；運動員如累計獲得三次指導，則判對方獲勝。處罰分為指導（輕微犯規）和取消比賽資格（嚴重犯規）。運動員如被取消比賽資格，則判對方獲勝；運動員如累計獲得三次指導，則判對方獲勝。