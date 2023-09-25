導演錢人豪執導新戲《孔雀魚》，找來尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、亮哲等人演出，該劇以命案清潔工為主題，講述特殊職業工作者的心路歷程跟難題，日前時報周刊CTWANT就巧遇劇組拍攝，當天戲份殺青的張再興穿著充滿江湖味的印花襯衫，開心跟其他演員合影留念。

亮哲（右）已經先拍完換回自己的衣服準備離場。（圖／本刊攝影組）

9月10日下午4點多，《孔雀魚》劇組在台北市龍山寺附近的巷內拍攝工作結束，一臉鬍渣的演員亮哲已經換裝完畢，正準備離開現場。而張再興則穿著頗有江湖味的印花襯衫，胸前大片刺青擋不住，推測應該是演出他很拿手的道上兄弟角色。當天也是張再興的殺青場，拍攝完的他，沒有急著離開現場，而是露出燦爛笑容，跟導演錢人豪及其他演員合影留念，看得出好心情。

已經殺青的張再興開心地與大家合影留念。（圖／本刊攝影組）

張再興近來工作滿檔，先前忙著電影宣傳的同時，還同時軋兩檔戲，一部是韓瑜、王識賢主演的《阿叔》，另一部就是《孔雀魚》，南北兩地跑相當忙碌。他過去受訪就自嘲自己長相就是很接地氣，拍完《艋舺》後零戲約，最窮的時候甚至連吃飯都有困難，只能跟朋友到處蹭飯過生活，因此現在他更把握每個機會，「只要有戲約來就拍，我們就是踏實的努力。」

張再興開心在社群分享與導演錢人豪的合照。（圖／取自張再興IG）

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