啦啦隊女神熊霓擁有天使臉孔、魔鬼身材，去年因一段「波濤洶湧」跳應援舞的3分鐘短片紅到日本，甚至被封為「峮峮接班人」，也讓她迅速成為綜藝節目的新寵兒。時報周刊CTWANT9月20日直擊穿著皮卡丘背心，好身材藏不住的熊霓，再度參加《綜藝大集合》錄影，而熊霓爸媽還趁地緣之便開著自家賓利車探班節目，感謝胡瓜對女兒的關照。

本月20日胡瓜主持《綜藝大集合》前往竹東錄影，熊霓是該集來賓，穿著黃色小背心的她十分吸睛。（圖／本刊攝影組）

熊霓在該集相當搶眼，表現也很賣力。（圖／本刊攝影組）

9月20日胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃、張家瑋主持的《綜藝大集合》前往到新竹縣竹東鎮福龍宮錄影。啦啦隊女神熊霓則是本集來賓之一，胡瓜還相當提攜後進讓熊霓能多點鏡頭。趁著新竹人地緣之便，熊霓的爸爸熊哲良也開著自家賓利載著熊媽一起來探班女兒錄影。傍晚5點多，錄影工作結束後，由熊爸熊哲良的賓利領軍，後頭則跟著胡瓜的白色勞斯萊斯，大隊人馬就此轉往附近的一間餐廳聚餐。

熊霓的爸爸熊哲良親至福龍宮現場探班女兒。（圖／本刊攝影組）

結束當天錄影工作結束，熊哲良開著賓利，後頭則跟著胡瓜的白色勞斯萊斯，大隊人馬轉往餐廳聚餐。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點10分，熊哲良熱情地帶著主持人胡瓜走進竹東鎮一家餐廳的包廂，同場的還有當天參加錄影的藝人餘思達、夏漢君，以及熊霓的樂天啦啦隊隊友嘎琳等人。晚間8點42分，熊霓和嘎琳在司機陪同下，回到賓利拿嘎琳的包包後，兩人回到餐廳。4分鐘後，熊爸等人與胡瓜走出餐廳，一行人歡送胡瓜上車。而熊霓則和爸媽一起搭乘賓利車離開。

熊哲良熱情地帶著主持人胡瓜走進竹東鎮一家餐廳的包廂。（圖／本刊攝影組）

熊哲良在私人臉書貼出當晚聚餐照，感覺與胡瓜頗有交情。（圖／取自熊哲良臉書）

9月20日當晚熊爸熊哲良在私人臉書貼出當晚聚餐照，發文寫道：「瓜哥來新竹錄影，晚上帶瓜哥吃客家美食，與綜藝大集合好朋友，一起聚聚。」似乎是想藉著吃飯機會感謝綜藝大哥胡瓜一路以來對於女兒熊霓的呵護照顧。

去年熊霓在《綜藝大集合》初登場，胡瓜還打趣表示要換掉女主持人籃籃，更忍不住笑虧熊霓的超兇身材。（圖／取自綜藝大集合YT）

去年熊霓在《綜藝大集合》首次登場和樂天學姊籃籃一起熱跳「擦玻璃舞」，讓胡瓜大讚：「熊霓現在跳舞的影片已有2百多萬人看，而且還才19歲。」甚至還打趣表示要換掉女主持人籃籃，「我們節目該換新血了」改讓熊霓主持，不過胡瓜看到熊霓的超兇身材也忍不住笑虧：「我們節目的T恤妳恐怕穿不下。」

更多 CTWANT 報導