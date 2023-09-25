進口雞蛋風波燒不停，農業部長陳吉仲日前請辭下台。至於深綠民眾怎麼看這件事，前立委沈富雄透露，他深綠的老朋友不談陳吉仲事件，因為這個問題太小了，雞蛋的問題也引不起他們的興趣。不過，在野黨則是把它看成可以影響選情的議題。

沈富雄24日在《下班瀚你聊》節目中表示，當時綠營要不要讓陳吉仲下台的分成兩派，一個就是時局為重派、一個是選情至上派，他們考慮的結果，就是陳吉仲下台。

沈富雄更透露，和他一起運動的深綠老朋友，不談陳吉仲事件，這個問題太小了，因為他們年紀都很大了，至少到目前為止，雞蛋的問題引不起他們的興趣。但是如果他問這件事，他們會認為這個問題不大，是被在野、媒體炒出來的。

沈富雄指出，在野黨當然是把雞蛋的問題，看成是一個可以影響選情的議題，就好像古裝戰鬥片，大家抱著一根棍子攻城門。現在在野東門也攻、西門也攻、南門也攻、北門也攻，都不太有效，好像有一點動，但都沒有攻破，後來城門終於攻破了。

主持人問到，這一次蛋的問題，會不會影響到明年總統選舉，還是陳吉仲下台就結束了？沈富雄以攻城門來形容說，難攻的東西，當然會有後續一段效應，所以對選情當然相對不利，就算對民進黨總統參選人賴清德沒那麼大的影響，但對民進黨很多要選立委的人，也會有一點難以招架，所以效應會持續一段時間。

不過，沈富雄也點出，因為大選投票日是明年1月13日，時間還很久，但是對民進黨的選情，是有壓抑的作用。