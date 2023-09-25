距離2024年總統大選的投票日。剩不到4個月。民進黨賴清德民調持續領先，在野陣營卻遲遲無法成功整合。有一份最新網路民調針對「您們支持在野藍白整合嗎？」進行調查，截至25日早上，高達74%的網友表示「支持藍白合，1+1=2可能大於2」。

「小馬36歲VlOG韓柯郭候」YouTube頻道24日起針對「您們支持在野藍白整合嗎？」進行網路民調，截至25日早上7點，已有1.2萬人投票。74%的網友表示「支持藍白合，1+1=2可能大於2」；20%的網友表示「不支持藍白合，兄弟各自努力」；6%表示「沒意見，我對政治沒興趣，誰當都一樣」。

網友紛紛表示，「就是要下架民進黨」、「沒有更好的人選，可以考慮」、「第四名的別鬧了」、「唯一 藍白合才會勝選」、「我就問，想不想下架民進黨，藍白合是唯一方法。」不過，也有網友認為，「都在搶當火車頭，藍白合是假議題」。