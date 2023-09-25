紐約洋基因為周末下雨延命了1天，25日他們在主場被響尾蛇7比1擊敗，正式宣告無緣季後賽。這是洋基2016年以來首度缺席季後賽，不過任務還未結束，他們目前78勝77負，還有機會在最後7場例行賽保住5成勝率。洋基自從1993年至今就沒有低於5成勝率，本季如果達陣就是連續31年了，也算是對球迷有個交代。

美聯東區97勝的金鶯仍未搶下王座，95勝的光芒還有衝刺機會，藍鳥目前87勝佔據外卡第2席，即使剩餘比賽全輸也不會被77負的洋基追上。美聯外卡最後一席還有美西3支球隊遊騎兵、太空人、水手卡位。遊騎兵暫居美西龍頭，雖然太空人85勝、水手84勝，似乎都還有可能輸到77場，不過兩隊即將進行3連戰系列賽，必定會有一隊搶到外卡，因此洋基提前宣告出局。

「法官」賈吉（Aaron Judge）差不多也到關機的時候，他先前表示會奮戰到確定球隊被淘汰為止，賈吉說：「如果你今天的狀態只有60%，那你還是得拿出這全部的60%上場奮戰，因為你不可能每天都在100%狀態。」洋基悲慘球季的唯一亮點是王牌投手寇爾（Gerrit Cole），他前一戰登板湊滿了單季200局，全勤表現加上14勝4敗、自責分率2.75、每局被上壘率1.015，準備領取他生涯首座賽揚獎。