YouTuber「反骨男孩」團長酷炫日前在IG限時動態透露自己信用卡被盜刷十幾萬，讓他瞬間變窮光蛋，還放鳥了孫生的澳門之旅。24日酷炫也在臉書上傳影片，分享自己被詐騙的全過程，無奈嘆全因輕信可疑信件，在下載壓縮檔後，因為網路上有自己的信用卡資訊，這才讓自己慘被盜刷。

酷炫拍影片表示，同事收到一封來自化妝品公司舉報廣告侵犯版權的e-mail，並且對方要求下載信件中的壓縮檔做回覆，同事下載檔案後就刪不掉，結果到19日，酷炫一早就接到被盜刷的電話，去檢查後發現是綁定信用卡下廣告設定的Facebook企業管理平台遭駭。

在查到盜刷來源後，酷炫也隨即將自己兩張信用卡停用，這次分別被盜刷兩筆廣告金額，一筆是9萬9544元，另一筆是1萬5398元，共計11萬4942元。酷炫的電商官網變成了國外網站，並且詐騙集團只針對國外顯示的廣告投放，用了三十五個不一樣的網站做引流，而且詐騙集團用酷炫後台原本的廣告範本，要經過深入後台檢查，才會發現帳號整個被拿走，酷炫和同事都被移除管理員，幸好有一位管理廣告的人員沒有遭移除，才將他們加回去，並將奇怪的帳號移除。

酷炫被詐騙了10幾萬。(影片來源/酷炫 Youtube)

面對這次詐騙，酷炫也聯絡在後台看到的廣告帳號，結果發現對方也是遭同樣手法詐騙的受害者，也已經向警局報案。最後酷炫表示已經報案但款項能否追回也是未知數，這也讓他提醒網友注意三事項，首先接到可疑電話或e-mail，別就接下或下載，先思考自己的資料有無外流；第二是，如果遇到中獎或檢舉等會讓自己情緒激烈起伏的事情先冷靜，思考後再去行事；最後則是千萬別下載來路不明的壓縮檔，容易導致電腦被入侵，如果真的不慎被駭，也要記得改密碼並使用其他的設備。