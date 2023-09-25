李姓男子2020年擔任台南市白河警分局偵查隊小隊長，他知道陳姓男子因販賣毒品案件遭同事偵辦中，手機被監聽，李男竟約對方見面，還告知對方「手機不要再用了」，李遭移送懲戒，懲戒法庭認定李男嚴重違背警察之職務紀律及其應遵守之規範，駁回上訴，判決休職3年確定。

判決指出，李男因負責通訊監察業務工作，得知轄區施用毒品列管人口吳及陳姓男子因販賣毒品案件，刻由白河警分局偵查隊第一小隊偵辦中，該2人所使用之行動電話門號業經法院核准實施通訊監察中。

李男在2020年6月18日上午10時，通知陳男前來會面，告訴對方「手機不要再用了」等語（意指已遭警實施通訊監察），而洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息予陳男，讓男預先處理其手機，避免其被警查獲其涉犯施用或販賣毒品等犯行。

且李男向其他人透漏吳姓男子所使用之行動電話門號「有人在聽」(意指吳已遭警實施通訊監察)，且告以吳有毒品交易情事，檢警因發現吳、陳之通訊監察紀錄異常，循線查獲李男洩密。

懲戒法院一審及二審認定，李男對犯罪嫌疑人或其關係人洩漏已遭監聽之資訊，使犯罪嫌疑人得以規避犯罪偵審，情節重大，判處休職3年之處分確定。