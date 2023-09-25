NFL堪薩斯酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes），也就是幾年前簽下10年5億美元天價合約（新台幣160億元）的大球星，他本周在堪薩斯主場見到小時候的偶像吉特（Derek Jeter），又想起少時的棒球夢。馬霍莫斯是大聯盟投手Pat Mahomes的兒子，原本他也以投手身分被老虎隊挑中，但最後卻把他的投球天分用在美式足球場上。
馬霍莫斯是罕見的黑人四分衛，他是史上首位在大學與NFL都達成單季5000碼傳球，以及史上唯二在單季傳出5000碼、50次傳球達陣的四分衛，並肩傳奇球星曼寧（Peyton Manning）。他很小的時候就獲得吉特的簽名，立志要當棒球選手，「我百分之一千想打棒球，即使到了大學，這個想法也沒改變。」
有趣的是馬霍莫斯並不想當投手，他想仿效吉特成為游擊手，他自稱現在的成功來自於他在游擊位置練出的功夫，那套靈活與精準兼具的技能。
今年28歲的馬霍莫斯已經是兩屆超級盃冠軍、兩屆年度MVP，美媒評價他就算在30歲退役，也篤定是未來的名人堂成員。至於棒球和美式足球哪個更難打，馬霍莫斯表示棒球才是最困難的運動，「世界上沒有什麼比打中一顆球更困難的了。」
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