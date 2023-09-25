南韓啦啦隊女神李多慧，擁有甜美外型與精湛舞技，自今年4月加盟中職「樂天女孩」便在台掀起一股「李多慧旋風」而人氣相當高的她，來台行程工作滿檔，日前被直擊下班後到夜店，直到凌晨2點多才離開。

根據《鏡週刊》報導，16日凌晨0點多，李多慧從桃園球場下班後，被目擊被一群男子圍繞在身邊現身台北信義區，而一行人皆用韓文交談，因此推測應是經紀人與工作人員，隨後一行人進到夜店，直到凌晨2點多才從夜店離開，且可見李多慧眼神迷濛，雙頰有些泛紅，似乎玩得相當開心；接著，一行人開車到某處民宅巷弄內，提著大包小包的行李進到屋內，由於李多慧先前曾提到想在台租屋，如今疑似已找到落腳處。

對此，樂天啦啦隊經紀人回應，李多慧韓國的YouTube拍攝團隊來台灣取材，晚上台灣經紀公司盡地主之誼，帶他們去體驗台灣夜店文化，至於民宅是臨時短期租用1個月，僅提供團隊拍片。

事實上，李多慧每每上台應援都成為場邊最受矚目的焦點，她先前一段應援過程中裙襬無意間被風吹飛的19秒的影片，目前已累積破億瀏覽，可見她的魅力及人氣。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康。