國民黨總統參選人侯友宜日前結束美國行返台，他此趟行程不只見到了紐約市長亞當斯（Eric Adams），還與南非武官挾持案中被他親自救出來的查克（Zachary Garske）重逢，獲得外界好評。對此，前立委沈富雄認為，侯友宜這次訪美的效果超乎預期的好，他的氣色也相當好。

沈富雄在昨（24）日播出的網路節目《下班瀚你聊》與資深媒體人黃暐瀚分析最新政情，針對侯友宜訪美行，沈富雄認為十分成功，特別是查克這段是焦點，當年這段故事若由侯自己講不會感人，但由長大了的查克講出來就有很效果，非常值得肯定。

但黃暐瀚也問，侯訪美對其選情效果如何？先前賴清德訪美回來，民調一下提高很多，但侯友宜訪美回來後，雖然以美麗島民調而言有贏過柯文哲，但支持度也沒有衝上30%？國內討論似乎不多、好像被進口蛋爭議蓋過去了？

沈富雄承認，民進黨陣營比較會宣傳；而侯因為進口蛋爭議，讓訪美行在國內未受到該有的注意。但沈仍強調，侯友宜訪美前外界有些疑慮，但當時他就聽金小刀保證「沒問題」，結果果然效果是超乎預期的好。沈富雄更讚，侯友宜從美國回來後自信心大增，氣色變得相當好，不只額頭有光彩，走路還順風、有架式，藍營小雞們也視他為領頭羊，這種效果不能忽略。

沈富雄接著說，過去他曾說，若是韓粉與深藍不回來支持侯友宜，那麼他的支持度絕對上不來，但根據《中國時報》日前公布的民調顯示，這些人竟然都回來支持侯了。沈富雄認為，這些人會回來的原因，是因為他們看到藍白合有望贏過民進黨總統參選人賴清德，「有勝利期待的精神鼓舞是很重要的」。

沈富雄指出，民眾黨總統參選人柯文哲已成了非綠陣營贏得大選必不可少的一部份，國民黨應該要把「藍白是否要合作？我這麼厲害、自己來就可以」的念頭給拋棄掉。