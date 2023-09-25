鼎泰豐深受不少饕客喜愛，一名女子分享，到鼎泰豐點餐有一些隱藏版的吃法，包括可單點紅油抄手的醬汁、紅油抄手可要求蝦肉和菜肉各半、炒飯點小份、甜的小籠包點單顆、牛肉麵可續湯一次等，貼文獲得一票網友關注，大讚鼎泰豐不僅餐點好吃，各方面也都面面俱到。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，每次去鼎泰豐都會點炒飯，但因份量不小常讓她吃不下後面的餐點，詢問才知道炒飯可以點小份，也可客製化選擇只加蝦仁或肉絲，

原PO表示，她吃炒飯最喜歡加紅油抄手的醬汁，但她並不喜歡吃紅油抄手，店員向她表示醬汁可單點，價格約70元，若要點紅油抄手也可選擇蝦肉、菜肉各半，一份2種口味都能吃到，讓她超級驚喜。

原PO表示，去鼎泰豐必點小籠包，甜的小籠包，包括松露小籠包、芋泥小籠包等，可向店員點單顆，至於其他品項則必須點一籠。另外若有點牛肉麵，喝完湯也可免費再續一次湯，她大讚「只能說鼎泰豐真的是服務第一的台灣美食餐廳，各方面都是面面俱到。」

貼文曝光，一票網友驚呼，「原來可以這樣點，吃這麼多次都不知道」、「原來炒飯有小份的，好讚，可以空肚子吃其他東西」、「牛肉湯續超級划算的」、「豆沙小籠包超好吃」、「紅油抄手醬要70元，不愧是鼎泰豐，但好好吃」。