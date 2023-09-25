國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假投入選戰，遭綠營抨擊「落跑市長」，國民黨主席朱立倫24日反嗆，侯請假是負責任做法，反觀民進黨參選人賴清德每天都在搞選舉「有請假嗎？」賴辦指賴是備位元首，沒有請假問題。對此，國民黨發言人楊智伃24日就在臉書反諷，原來賴主席還記得自己是「副總統」？幫大家翻譯一下，賴就是理直氣壯大聲的告訴大家，「當總統、副總統就是可以爽拿人民納稅錢跑政治選舉行程！不用請假！」

賴競辦發言人陳世凱則反批國民黨，「從上到下都對我國憲政體制一無所知」。依據憲法的精神，總統不僅僅只是一個職位，更是憲政機關，副總統則是備位元首，不適用公務人員請假規則。侯競辦發言人陳柏翰則是反問民進黨，憲法有規定，副總統可以用納稅人的錢跑選舉行程？可以為黨籍參選人站台造勢嗎？

楊智伃也在臉書發文質疑，人民吃不到雞蛋、甚至要吃到壞掉的雞蛋的時候，都沒見賴清德「副總統」出來講話，不接受聯訪又迴避媒體提問，但帶職跑輔選行程卻跑得很勤。她進一步問，「所以食安問題不用回應，人民所有關心的議題都可以不管，因為我是副總統我可以跑選舉行程！」

楊智伃細數賴清德的臉書貼文，發現9月還沒過完，就跑了至少11場的輔選行程，輔選了超過13位候選人，「原來所謂的台灣副總統的工作就是幫自己家政黨的候選人輔選，一次副總統出去跑行程、維安、警力、專車，更別說去外縣市的交通花費，用所有人民的納稅錢、公務資源跑自己的選舉行程，還敢這麼囂張？」