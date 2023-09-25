小編今天（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。記憶體晶片經歷漫長寒冬後，終於出現復甦曙光。9月以來，隨著消費性電子產品進入銷售旺季，利多氣氛帶動記憶體晶片NAND和DRAM等現貨價格全線走高。機構指出，當前記憶體產品價格底部已然成形，接下來市場柳暗花明，大陸國產晶片替代方興未艾。

【1】陸記憶體產品價 全線走高

南方財經報導，以9月19日來說，CFM快閃記憶體市場最新行情資料顯示，包括快閃記憶體晶圓（flash wafer）、DDR、消費型SSD、內存記憶體條、手機相關零組件eMMC等多個種類中，從低存儲量到高存儲量的各個品類報價均較上周上漲。

【2】DRAM喊漲 PCB供應鏈看旺

記憶體大廠三星（Samsung）持續減產，下游客戶回補庫存之下，下一季DRAM、NAND Flash價格可望連袂上漲，帶動記憶體相關PCB供應鏈有望止穩回升，PCB下游應用在汽車、AI伺服器持強有撐之後，第四季可望再添記憶體復甦的生力軍。

【3】記憶體插上AI翅膀 供應鏈迎春燕

英特爾新一代晶片、微軟推出Microsoft 365 Copilot，揭示AI應用由專業走向消費，消費性電子產品找到新的出海口，與消費連動性大的記憶體族群，在需求用量看增趨勢下，報價將領先翻揚。根據韓媒披露，原廠NAND Flash第四季合約價將上漲一至兩成、DRAM約調漲一成，產業界春燕即將來臨。

【4】印度本土晶片 明年底投產

在美國大力支持下，印度目前成為製造業者的新寵。印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）23日出席美國記憶體晶片大廠美光（Micron）在當地的首座晶片廠動土典禮時表示，該工廠將很快完工，預計2024年12月開始生產印度首批本土晶片，顯示印度朝向全球半導體重鎮的目標邁進一大步。

【5】AI邊緣運算 明年大舉問世

2024年將是AI邊緣運算起飛年！英特爾開第一槍，推出斷網也能運用本地算力進行推論的新世代CPU Meteor Lake，將於12月亮相上市，包括宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，跟進布局終端產品。業者指出，AI導入個人裝置將在明年大舉問世，AI從超算中心、伺服器等專業領域，開始走進個人應用，宣告消費性AI世代正式來臨！