美國非營利性組織卡特中心（Carter Center）在社群網站X貼文說，前總統卡特與夫人羅莎琳今天在喬治亞州的平原鎮花生節意外現身，讓現場民眾驚喜不已。

美聯社報導，在一段轉發的影片中，可以看到卡特（Jimmy Carter）和前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）乘坐一輛黑色休旅車出席這場活動。

Beautiful day for President & Mrs. Carter to enjoy a ride through the Plains Peanut Festival! And just a week before he turns 99.



We’re betting peanut butter ice cream is on the menu for lunch!#JimmyCarter99 https://t.co/c3b9OqzjXU — The Carter Center (@CarterCenter) September 23, 2023

卡特中心分享在場民眾拍攝的影片後表示：「卡特夫婦在平原鎮花生節（Plains Peanut Festival）享受了美好一天！而再一週他（卡特）就99歲了。」

自2月以來，高齡98歲的卡特一直在喬治亞州家中接受安寧療護，他將於10月1日迎來99歲生日，而96歲的羅莎琳則罹患了失智症。這對銀髮夫婦今年夏天歡度結婚77週年紀念日，持續翻新自己所創下的「第一夫妻」婚姻最長紀錄。

肯塔基州柯賓市（Corbin）居民艾略特（Reed Elliotte）告訴WALB-TV電視台：「以一個接受安寧療護的人來說他真的很了不起，也硬朗到能在這裡現身。在我看來，他是最堅毅的美國總統之一，也是我最喜歡的一位。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120925