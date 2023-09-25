Rough scene for the Angels in San Diego. Mike Trout leaves the game in the eighth inning after getting hurt on what looked like a routine foul ball. pic.twitter.com/rnAbVVj7NR — The Comeback (@thecomeback) July 4, 2023

天使球團宣布將「神鱒」卓奧特（Mike Trout）放入60天傷兵名單，本季正式報銷。卓奧特7月初對戰教士，打了一顆界外球導致左手鉤狀骨骨折，這個傷勢導致他長期缺陣，本季只出賽82場。紅襪隊張育成今年4月底在一次揮棒落空時也弄傷了左手鉤狀骨，讓他在有機會站穩大聯盟之時被迫前去養傷。

8月下旬，卓奧特受傷7周之後嘗試復出，但是只打了1場就決定繼續休兵，後來天使戰績一敗塗地，外界認為卓奧特也沒歸陣的必要了。卓奧特和張育成都是右打者（左手在前），這塊的小小鉤狀骨牽動他們出棒時的力量，卓奧特當時說：「我無法描述這種疼痛，我從沒有受過這種傷。」

卓奧特與張育成受傷的時候都是被迫直接退場，無法完成打席。8月復出對戰紅人的比賽，卓奧特雖擊出1支安打，同時發現左手腕又開始疼痛，再次進到傷兵名單就沒能回來。

天使高層在今年8月底無預警進行大拋售，出清多位球員以降低團薪避稅，事先沒有通知球員，包括卓奧特這樣的核心主力。卓奧特當時說：「我和大家一樣驚訝，我不知道會有這種事。」現在已有美國作家在設想天使季外把卓奧特賣去道奇的可能性了，前提是卓奧特同意離開，因他握有不可交易條款。