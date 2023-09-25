台股今（25日）以16345.78點開出，小漲近30點，權值股台積電漲1元，觸及523元。台灣最大高爾夫球代工廠明揚屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇，釀成10死、逾百人受傷，其中4名消防員殉職，若超過保險理賠範圍，公司面臨巨大財務調度壓力，使得明揚與母公司明安股價跳空跌停，分別鎖在75.8元及69元。

明揚、明安昨（24日）聯合召開重大訊息記者會，明揚總經理呂英誠表示，一廠因此次火災傷害嚴重，二廠未受波及，影響程度仍待確認。整體損失金額還在評估，建築物、設備及存貨投保金額15億元，有足額保險，保險公司已展開調查，目前已確認雇主責任與公共意外會超過理賠範圍，會以最大誠意理賠。

明揚也強調，公司會成立信託基金，以確保受到影響的人獲得支持與協助。至於信託的規模是多少，明揚董事長鄭錫潛強調要等到周一才會公布，「但3億、5億元是沒有問題的。」

台股上周五止跌回升，上漲27.81點，收在16344.48點，成交值2355.52億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超148.52億。自營商賣超16.88億，投信買超19.51億，外資及陸資賣超151.15億。

美股四大指數僅費城半導體收紅，道瓊下跌106.56點（或0.31%）至33963.84點，那斯達克指數挫低12.19點（或0.09%）至13211.81點，標普500指數跌9.94點（或0.23%）至4320.06點，費城半導體漲26.44點（或0.79%）至3365.29點。