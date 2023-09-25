屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日發生大火，造成重大死傷，其中4名消防員不幸殉職。前消防署組長林金宏在臉書提出5疑點，直言「這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練」，要求明揚負起最大責任，而不是檢討英勇救災的消防機關。

林金宏在臉書粉專「林金宏的消防天地」發文表示，屏東火災發生後「消防裝備缺乏及老舊？消防人力應該要補足？消防預算應該要充裕？初期指揮官應該要負責？局長應該要有專業？消防應該要組工會？」等議題被討論的沸沸揚揚，讓他如坐針氈「這些議題真的是造成屏東這次消防伙伴罹難的關鍵嗎？」。

「為什麼每次消防人罹難，被檢討最多的，永遠是消防機關」林金宏心中很是感慨。他認同這些議題都有討論空間，政府也應該正視。但在這樣的火場中，難道「新的裝備就能避免消防人罹難？就能擋住爆炸威力？足夠的人力，殉職的伙伴就可全身而退？初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職？」，文不對題的討論，只會模糊焦點，反而會讓能找到避免悲劇的策略石沈大海。

林金宏指出，火災檢討就像治病，對症下藥才能活命。林金宏直言，屏東爆炸案明揚得負起最大責任，同時提出5個疑點需要被關注：

1、17時30分報案，但真實火災是幾點發生？

2、這麼多員工受傷是發生在什麼時候？

3、為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？

4、工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？

5、應變的過程有無瑕疵？

林金宏表示，在眾人檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，他更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況，「每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？」，他相信明揚如果預防做得好，不要發生火災，或是初期應變得當，不要讓災情擴大，員工及消防人罹難的悲劇就不會發生。

林金宏直言，明揚沒有告知相關危險物品資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，這才是當下最應該要求企業改善的重點，「我一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是消防救災，而不是企業防災。我認為這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練，這麼多明揚應該要檢討及關注的事項，為什麼不是討論的焦點，反而英勇救災的消防機關成為檢討對象」。

最後，林金宏表示，他贊成消防機關補充人力、增加預算、重視消防人員的設備及權益，但他不認同將這些議題當成這次消防人員罹難的主因。當行政院在考慮讓消防人員組工會的同時，應該也要立即要求企業老闆重視消防安全管理及教育訓練，並要求揭露執行成果及狀況，屏東這場爆炸目前還有很多問題沒有釐清，「在不瞭解病症前，就急著找特效藥，可不可能藥到命除，而不是藥到病除」。