許瑋甯憑著《她和她的她》人格解離的「林晨曦」一角，入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角獎，劇中她感情路不順，不過許瑋甯實際上是幸福人妻一枚，和老公邱澤將迎接結婚2周年，日前她缺席電影殺青酒，傳出疑似肚皮有喜，對此，許瑋甯受訪時辣露蠻腰撇懷孕，強調對生寶寶真的是順其自然。

許瑋甯和邱澤將迎接結婚2周年，不免會被關心「做人進度」，根據《鏡週刊》報導，許瑋甯日前缺席電影殺青酒，還因此被傳出可能懷孕了，對此，許瑋甯錯愕表示，殺青酒太臨時「我已經飛出去了」，而她接受專訪當時，則辣穿短版上衣，露出小蠻腰，用行動撇懷孕。

許瑋甯坦言，曾經反覆思考是否已經準備好當媽媽，但結論是「永遠沒有準備好的一天」，表示如果真的迎接小寶寶，所有事情也都無從準備起，她也強調，和邱澤對懷孕真的是順其自然。

談到婚姻生活，許瑋甯甜說2人都是慢熟的人，但彼此都有說不完的話題，大讚邱澤的陪伴給她很大的安全感。也因為兩人都是演員，對婚後演出的角色也沒有設限，彼此體諒。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！