多次揭發進口蛋疏失的農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，日前宣布因妻小遭網友恐嚇，所以停止更新粉專，引發外界熱議，台大前校長管中閔更氣得怒轟，是誰縱容這些雜碎？最大的悲劇就是好人的過度沉默。然而，民進黨台北市議員何孟樺卻將矛頭指向了「境外勢力」，此話一出立刻遭國民黨立委費鴻泰、民眾黨台北市議員林珍羽等人圍剿。

刑事局昨（24）日召開記者會表示，恐嚇「Lin bay 好油」的犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多，現由刑事警察局國際刑警科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求相關國家協助。

何孟樺昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，目前警方的調查結果顯示，這些帳號是境外IP，在調查上的難度會與境內IP有差。何孟樺除認為，除了林裕紘，外交部長與民進黨高雄市議員黃捷都曾遭受類似攻擊，因此不該說所有的攻擊「都是民進黨、側翼的陰謀」，也懷疑，會不會是大陸和其他境外的勢力在做挑撥、分化？

對此，費鴻泰回擊，沒有人在說這起事件的主使者是民進黨，他指出，政府這次的態度是重點，若是總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德與行政院長陳建仁，在第一時間就站出來捍衛言論自由，社會的觀感會大有不同。

林珍羽也反問，民進黨會擔心台灣被分化是必然的，但今天數發部成立的目的，不就是要避免網路境外勢力侵入台灣？該部有沒有成立調查小組？她痛批，數發部拿了200億的預算，卻連1個意見領袖都保護不了，「我們還有什麼不會被分化的」？