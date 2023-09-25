嘉義看守所傳自主監外收容人邱建偉返家探視未歸，刑事局發布重要緊急查緝專案。（取自嘉義看守所網站／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉返家探親，原訂昨24日下午3點收假返監，卻搞失蹤，目前下落不明，已發布通緝，嘉義看守所聯絡家屬，家人告知他早上騎機車出去就沒看到人，指邱嫌這次返家沒異狀，不知為何要落跑，目前警方已透過監視器追人，據聞邱嫌曾出現在台南市六甲一帶，警方不排除可能會變換交通工具繼續逃亡。

嘉義看守所表示，邱建偉是自主監外收容人，平日在工廠上班，每月可申請一次返家探親，周五22日晚上由家人接回布袋鎮住家，按規定返家期間每天早上都要到當地派所報到，24日周日邱男也按時到派出所，沒想到騎機車出去就失去聯繫，直到下午3點規定返監時間都沒看到人。

經向邱建偉家人了解，邱這次返家表現正常，昨下午騎機車出去前，當時哥哥曾跟他約定下午載他回看守所，但邱嫌當時未正面回應，下午見人沒回來，以為已自行返監，直到看守所通知才知道他失聯，而看守所也說邱建偉在所內、工廠表現無異狀，且因搶奪、竊盜罪被判刑2年8個月，也已服刑1年多，不清楚為何要脫逃。

由於邱男沒有手機，布袋分局透過監視器初步掌握他已到外縣市，仍在循線追查中，不排除有變換交通工具的可能性。而刑事局昨深夜已在官網發布「重要緊急查緝專案」，公布邱建偉的照片，通令全國警方協助緝捕。