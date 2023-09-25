陳姓美髮師網路約砲攬客販毒，警方查獲依《毒品危害防制條例》罪起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

21歲陳姓男美髮師在網路約砲，還向砲友兜售安非他命，為拓展客源，在網路個人簡介頁面大秀腹肌養眼照，還備註「BB粗大猛抽」等曖昧字樣。台中市刑大偵二隊近日執行網路巡邏發現查獲，依《毒品危害防制條例》罪嫌將他送辦，案經檢方偵結起訴。

警方調查，陳姓男美髮設計師住在中市北區，在連鎖髮廊上班，平日就透過交友軟體約砲，後來染毒開始在網路販毒，為擴展客源竟向砲友兜售安非他命，在網路個人簡介頁面大秀修圖的腹肌照，甚至備註「BB粗大猛抽」及「如需幫打可內洽」等曖昧字眼。

刑大偵二隊隊長洪緯儒表示，警方近日執行網路巡邏發現後，成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，經跟監蒐證後，在陳男與藥腳交易時，當場逮捕，並在陳身上查獲安非他命1包（毛重0.9公克）及行動電話等贓證物。

警詢後，移送偵辦，案經檢察官偵結，認為犯罪事證明確，將他依《毒品危害防制條例》罪起訴。

腹肌男以養眼約砲照攬客，21歲美髮師交友兼販毒遭逮。 警方說明案情。

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