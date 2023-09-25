異國戀愛需克服許多困難，一名綽號「阿廉」的男子分享自身經歷，他從小聽說日本女生賢慧、顧家又善解人意，夢想娶日本女生為妻，他在網路認識日籍妻子，跟隨對方到日本發展、克服語言等障礙，在日本工作10年把薪水全上繳給妻子，後來想要買房子，才發現戶頭一毛不剩，他嚇到住院、暴瘦23公斤，後來離婚才知道，妻子一共拿走他2700萬日圓（約新台幣584萬），感嘆這段異國婚姻根本是地獄。

阿廉昨（24）日於YouTube頻道《不要鬧工作室》指出， 2004年透過網路交友認識一名日本女性上班族，對方到台灣留學，兩人開始交往、同居，直到2006年女友回日本，建議他到日本發展，他毅然決然辭掉台灣機車雜誌主編工作，到日本跟女友登記結婚。

阿廉不會日文，在日本也沒有學歷，只能靠配偶簽證，一邊打工一邊到市公所上免費的日文課，半年後他順利考取日文語言證照，也進到賽車相關學校就讀，畢業後本來要到西班牙車隊工作，但妻子反對，他只好改在關東的車廠任職。

搬到關東後，在關西出生的妻子開始適應不良，每天鬱鬱寡歡，阿廉為了工作每天早上6點出門、凌晨2點回家，兩人因此漸行漸遠，後來妻子懷孕獨自搬回關西，還丟下一句「要不要來隨便你」，他只好辭去關東的工作，搬到關西重新開始。

阿廉表示，關西的新公司派他到國外，每個月有3周在國外、1周在日本，連續3年外派導致婚姻裂縫愈烈愈大，「我唯一能做的補償，就是好好工作賺錢」，他把存摺、印章和提款卡都給妻子。後來妻子向他提到想買房，他問帳戶存款有多少，妻子竟說「沒有存款，一毛都沒有」，讓他超級驚訝，「在日本工作十幾年，薪水全上繳給妻子，也不曾領過零用錢的我，嚇到身體出問題，荷爾蒙失調，暴瘦23公斤」，住院期間妻子對他不聞不問，他氣得提出離婚。

幾個月後阿廉收到法院傳票，要求支付妻子生活費，他要負擔房租又要支付生活費，不僅跟銀行借貸，也變賣愛車，戶頭被扣到剩下零頭，後來透過律師，順利和妻子離婚，他清算才知道妻子一共拿走他2700萬日圓（約新台幣584萬），感嘆「我終於體會這段異國婚姻根本是地獄」。