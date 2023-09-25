韓國當紅女團BLACKPINK成員Lisa在9月28-30日要去巴黎瘋馬秀演出，因瘋馬秀尺度太大，以上空豔舞，甚至脫到一絲不掛為號召引發爭議，但Lisa表演尺度未知，她帶著媽媽出發前往巴黎，準備瘋馬秀的演出，在IG秀出穿小可愛配迷你短裙小露性感照，發文「You’re not invited（你沒有被邀請）」，疑似對瘋馬秀的種種爭議做回應。

Lisa日前傳出要進軍法國瘋馬秀，Lisa在IG限時動態證實後，瘋馬秀的品牌經理受訪表示，邀請Lisa上台表演是希望能吸引新的年輕女性客戶，「因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵」，立刻引起不少討論。

Lisa這次在機場出現身邊只有１個助理且與媽媽同行，她曾說過自己喜歡穿比基尼，但是不敢發到網上分享，原因是怕媽媽罵她，但這次卻帶著保守的媽媽，讓人不禁猜測是否媽媽是否已經接受了Lisa大尺度表演。

BLACKPINK從出道至今7年時間人氣居高不下，4名成員也各自有粉絲擁戴，最近卻面臨合約到期團體可能解散的狀況，她們是否續約更是演藝圈大事。網路上瘋傳Lisa二度拒絕續約的消息，且YG娛樂股價立刻面臨跌勢，也讓公司針對Lisa是否續約做出回應，透露「尚在討論中」。