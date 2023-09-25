台中市第二分局近日陸續緝獲及拘提張姓主嫌及集團成員等6人到案，共計搜獲K他命2包、毒品咖啡包307包、毒品分裝袋及20萬多元現金等證物。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

連鎖滷味攤淪毒品分裝場，「買5送1」吸客起出307包毒咖啡。警方說明。

滷味攤淪成毒品分裝場！台中市第二分局日前破獲以30歲張姓男子為首的販毒集團，透過網路販毒，在西屯租屋做小據點，並利用成員營業連鎖滷味攤做毒品分裝場，還打出「買5送1、買10送2」等優惠販毒，警方近日收網將張嫌等6人陸續查緝到案，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

台中市第二分局日前破獲以30歲張姓男子為首的販毒集團，將張嫌等6人陸續查緝到案，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

警方指出，張男去年以北區某檳榔攤作為販毒集團據點，並在網路上公然販賣毒品，同年10月遭警方查獲，全案在今年4月檢方偵結起訴；今年初將舊暱稱改名為「GIA國際認證-營」，並吸收陳男及其手下李姓、張姓小弟等5人加入，以西屯區某地下停車場後方小房間作為據點，並利用集團成員經營位於南屯區某連鎖滷味攤做為掩護，私下則作為毒品分裝場所用，以躲避警方查緝。

張男等透過網路重操舊業販售毒品咖啡包及愷他命，還打出「買5送1、買10送2」等優惠販毒，吸引毒客光顧。

警方也發現該集團成員分工細膩，以補毒、分毒、送毒、賣毒一條龍模式販毒，且成員角色分工細膩，並採全天候24小時不打烊不間斷送毒，宛若販毒版便利商店，保證供毒不中斷。

台中市第二分局見時機成熟，自今年5月起到9月間分別於台中北區、北屯區、南屯區等地陸續緝獲及拘提張姓主嫌及集團成員等6人到案，共計搜獲K他命2包、毒品咖啡包307包、毒品分裝袋及20萬多元現金等證物。

全案近日依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，經偵訊後，廖檢察官認為該集團成員毫無悔意，被查獲後仍持續販毒，且有勾串、滅證之虞，當日聲押禁見獲准。

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